Вересень, 15 в 9:30

Авіалайнер Airbus A320 компанії Wizz Air, який із квітня 2022 року застряг у Львові, у вівторок, 13 вересня, вилетів з України та приземлився у Польщі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними сайту відстеження польотів Flightradar24, літак злетів близько 11:00 за східним часом (19:00 за Києвом) у вівторок.

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– Ми можемо підтвердити, що вчора (13 вересня – Ред.) A320 HA-LWS вилетів зі Львова в Катовіце, – сказав CNN Ян Печеник, директор з комунікацій Flightradar24.

Точний час вильоту літака невідомий, оскільки він увімкнув транспондер тільки після перетину польського кордону, ймовірно, з метою безпеки, сказав Печеник.

Airbus A320 зареєстрований на Wizz Air, Печеник не зміг підтвердити, чи перевізник ним керує.

На початку серпня повідомлялося, що компанія-лоукостер Wizz Air Abu Dhabi, авіакомпанія ОАЕ, оголосила про відновлення польотів до Москви.