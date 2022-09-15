Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У вівторок зі Львова вперше з початку війни вилетів комерційний літак

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У вівторок зі Львова вперше з початку війни вилетів комерційний літак
Фото: Depositphotos

Авіалайнер Airbus A320 компанії Wizz Air, який із квітня 2022 року застряг у Львові, у вівторок, 13 вересня, вилетів з України та приземлився у Польщі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними сайту відстеження польотів Flightradar24, літак злетів близько 11:00 за східним часом (19:00 за Києвом) у вівторок.

Зараз дивляться

– Ми можемо підтвердити, що вчора (13 вересня – Ред.) A320 HA-LWS вилетів зі Львова в Катовіце, – сказав CNN Ян Печеник, директор з комунікацій Flightradar24.

Точний час вильоту літака невідомий, оскільки він увімкнув транспондер тільки після перетину польського кордону, ймовірно, з метою безпеки, сказав Печеник.

Airbus A320 зареєстрований на Wizz Air, Печеник не зміг підтвердити, чи перевізник ним керує.

На початку серпня повідомлялося, що компанія-лоукостер Wizz Air Abu Dhabi, авіакомпанія ОАЕ, оголосила про відновлення польотів до Москви.

Джерело: CNN
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка