Сентябрь, 16 в 20:43

Украинских военных, находившихся в оккупированном Изюме Харьковщины, перед массовым убийством и захоронением пытали.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в ходе брифинга 16 сентября.

По его словам, обнаружили около 500 захоронений гражданского населения. И пока установлена ​​одна могила, где массово похоронены почти двадцать военнослужащих ВСУ.

Сейчас смотрят

– Есть также место, где были обнаружены тела военнослужащих украинцев. У нас уже есть свидетельства. Я уже убедился лично. Ребят перед убийством пытали: связанные руки веревками за спиной. И скорее всего, их перед этим пытали и после этого убивали в упор, – рассказал Лубинец.

Омбудсмен не исключает, что это захоронение военных может быть не единственным в области.

– Вы увидите очень большое захоронение гражданского населения. К примеру, там есть целые семьи, — добавил он.

Лубинец подчеркнул, что это очередное свидетельство, что Россия на территории Украины творит геноцид.

Напомним, что в освобожденном от оккупантов Изюме обнаружили массовое захоронение. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших – мирные жители, убитые вражескими ракетными обстрелами, а также военные ВСУ, и даже дети.

Фото: Олег Синегубов