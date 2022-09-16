Вересень, 16 в 20:43

Українських військових, які перебували в окупованому Ізюмі на Харківщині, перед масовим вбивством і похованням катували.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час брифінгу 16 вересня.

За його словами, знайшли майже 500 поховань цивільного населення. І поки встановлена одна могила, де поховані близько двадцяти військовослужбовців ЗСУ.

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– Є також місце, де були виявлені тіла військовослужбовців українців. У нас вже є свідчення. Я вже переконався особисто. Хлопців перед убивством катували: зав’язані руки мотузками за спиною. І швидше за все, їх перед цим катували і після цього вбивали впритул, – розповів Лубінець.

Омбудсмен не виключає, що це поховання військових може бути не єдиним у області.

– Ви побачите дуже велике поховання цивільного населення. Наприклад, там є цілі сім’ї, – додав він.

Лубінець наголосив, що це є черговим свідченням, що Росія на території України вчиняє геноцид.

Нагадаємо, у звільненому від окупантів Ізюмі виявили масове поховання. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих – мирні мешканці, яких вбили ворожі ракетні обстріли, а ще військові ЗСУ, і навіть діти.

Фото: Олег Синєгубов