Сентябрь, 16 в 23:14

Две батареи зенитно-ракетных систем NASAMS будут переданы Украине в течение следующих двух месяцев.

Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь Министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер.

— Два комплекса NASAMS, как ожидается, будут доставлены (в Украину. — Ред.) в течение двух следующих месяцев или что-то вроде этого. Эти оборонительные комплексы еще больше усилят защиту Украины от воздушных угроз, — сказал он.

Представитель Пентагона добавил, что по оценкам оборонного ведомства США, Украина закрепляет свои достижения после удачного контрнаступления на Харьковщине.

Сейчас смотрят

— Украинцы продолжают контрнаступательные операции, преимущественно на севере, в районе Харькова, и на юге — в Херсонской области. По нашим оценкам, украинцы закрепляют свои достижения после возвращения больших массивов территории, а россияне пытаются укрепить свои оборонительные линии, — сказал Патрик Райдер.

По его словам, украинское контрнаступление на юге Украины идет “продуманно и просчитано”.

При этом он добавил, что ВСУ придется принять еще много тяжелых боев.

Комментируя объявленный накануне новый пакет военной помощи для Украины стоимостью $600 млн, Патрик Райдер заявил, что слухи о невозможности Соединенных Штатов обеспечивать Киев оружием ввиду сокращения запасов оружия не соответствуют действительности.

Источник: Department of Defense

Фото: kongsberg