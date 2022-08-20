Виявляє до 60 цілей одночасно: що відомо про пересувний ракетний комплекс NASAMS
Уряд США ще 1 липня оголосив про надання Україні двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS, здатних вражати цілі на будь-яких висотах, а рамках пакету допомоги в розмірі $820 млн.
У Пентагоні уточнили, що постачання NASAMS очікується протягом наступних двох-трьох місяців. Такий тривалий термін пояснили тим, що ця ця зброя не надходить із запасів США, а виготовляється та закупляється спеціально для ЗСУ.
NASAMS здатен одночасно супроводжувати та вражати кілька цілей. У нього, якщо порівняти з попередніми версіями, зменшено час реакції та переведення з похідного до бойового стану. Зменшена кількість обслуги. Він має більший ступінь уніфікації обладнання та можливість сполучення з іншими системами.
З 1999 року комплекс надходить на озброєння підрозділів ППО сухопутних сил Норвегії. З 2004 року цей ЗРК перебуває на озброєнні США і використовується для ППО Вашингтона.
Комплекс NASAMS закуплено для збройних сил Іспанії, Нідерландів, Чилі, Фінляндії, Оману, Литви, Індонезії та Катару.
Тактико-технічні характеристики
Дальність ураження:
- ЗРК NASAMS 20 км (ракетою AMRAAM ER 40 км)
Дальність ураження авіаційних версій ракет, км:
- AIM-120A/B: 55-75
AIM-120C-5: 105
AIM-120C-7: 120
AIM-120D: 180
Висота ураження, км: 0,03-16
Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85
Час реакції, с: 10
Час переведення з бойового положення в похідне, хв: 3, можливо до 1,5
Час переведення з похідного стану до бойового, хв: 15
Швидкість цілі, що вражається, максимальна, м/с: 1 тис.
Максимальна швидкість польоту ракети, м/с: 1 020
ЗКР (зенітні керовані ракети) оснащені осколково-фугасною бойовою частиною спрямованої дії, підрив якої провадиться активним радіолокаційним або контактним підривником. Зберігаються, перевозяться та запускаються з транспортно-пускових контейнерів (ТПК).
Пакет із шести таких ТПК розміщується на пусковій установці, виконаній на шасі автомобіля підвищеної прохідності.
Виявлення, розпізнавання та одночасний супровід до 60 повітряних цілей, а також наведення на них проводиться багатофункціональною станцією радіолокації AN/TPQ-64.
РЛС AN/TPQ-64 – імпульсно-доплерівська, трикоординатна, оснащена фазованими антенними гратами та інтегрованим запитувачем свій-чужий типу Mk.XII. Станція здійснює огляд простору шляхом механічного обертання антени за азимутом та електронного сканування за кутом місця.
Управління роботою РЛС провадиться за допомогою ЕОМ пункту управління вогнем.
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