Сентябрь, 16 в 0:58

Украина должна показать, что на каждое проявление террора России будет жесткая и принципиальная реакция.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 15 сентября.

Он напомнил, что во время визита в Киев президента Еврокомиссии на Аллее смелых была открыта новая табличка, посвященная Урсуле фон дер Ляйен.

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— Для меня было действительно большой честью, и просто по-человечески приятно принять участие в этом открытии, в таком праздновании смелости госпожи Урсулы. Она — одна из центральных фигур европейской политики в отношении Украины, она — одна из тех, благодаря кому европейское пространство и европейские ценности сейчас действительно удается защищать, — сказал он.

Украинский лидер напомнил, что Урсула фон дер Ляйен сегодня уже в третий раз побывала в Украине после 24 февраля.

— И каждый раз ее визиты открывают новый этап в сближении Украины и Евросоюза, — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что какими бы ни были обстоятельства, Украина все равно реализует каждую деталь наших договоренностей, чтобы открыть возможность переговоров о членстве.

— Уже в ноябре должны выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили при получении статуса кандидата. Должна как можно быстрее начаться оценка Еврокомиссией нашего прогресса в интеграции. А в следующем году должны выйти и на ясность в главном вопросе: когда сможем начать переговоры о членстве, — сказал он.

По словам президента, с украинской стороны будет сделано все для этого.

Он также рассказал руководительнице Еврокомиссии о новой тактике российских террористов — удары по энергетической и гидротехнической инфраструктуре.

— Как раз во время пребывания президента Еврокомиссии в Украине российская армия нанесла новый ракетный удар по Кривому Рогу, по Кировоградщине. В обоих случаях — по гидротехническим сооружениям. Цель этих ударов абсолютно понятна. Это удары именно по людям, по нормальности жизни в Украине, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что Россия пытается показать, будто она может компенсировать такими ударами трусость и бездарность ее военных, провал ее попыток избежать санкций и экономической изоляции.

— Мы же в ответ должны показать, что на каждое проявление российского террора будет неизменно жесткая и принципиальная реакция. Поэтому и нужен восьмой санкционный пакет ЕС — мы об этом говорили с госпожой Урсулой. Нужно и принципиальное решение Соединенных Штатов Америки относительно государства-террориста, юридическое признание этого статуса, и мы это, кстати, обсуждали недавно во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Обсуждаем этот вопрос и во время контактов с конгрессменами, — сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно быстрее предоставить систем противовоздушной обороны, по которым Киев уже имеет договоренности с “определенными странами”, а украинские дипломаты работают с другими.

— Хочу подчеркнуть, что без предоставления нам достаточного количества достаточно эффективных систем ПВО, которые защитят украинское небо, Россия и дальше будет чувствовать безнаказанность и провоцировать новые локальные и глобальные кризисы. Поэтому защита Украины от российских ракет — это действительно базовый элемент глобальной безопасности, — сказал он.

Президент добавил, что поддержка Украины оружием, снарядами, финансами имеет решающее значение для мира в Европе.

— Чем более качественную поддержку мы имеем, тем быстрее закончится эта война. Говорил об этом с представителями ведущих аналитических центров Польши, Великобритании, Франции и США, которые прибыли в Киев, — рассказал украинский лидер.

Кроме того, президент 15 сентября разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

— Как всегда, очень предметно, конкретно. Мы обсудили различные вопросы безопасности, в частности российские ракетные удары, оборонную помощь, тренировки наших военных, перспективы развития ситуации на поле боя, восстановление критической инфраструктуры перед зимним периодом, — сказал президент Украины и поблагодарил Джастина Трюдо за финансовую поддержку

Владимир Зеленский также упомянул о важной резолюции МАГАТЭ, которая была принята за прошедшие сутки.

— Резолюция с требованием к России прекратить все действия против Запорожской атомной станции на самой станции, на любом другом атомном объекте в Украине. Хотя международные организации часто ограничены в своих возможностях реагировать, но мы видим, что МАГАТЭ четко определяет источник радиационной опасности, а именно: российское военное присутствие на Запорожской станции, российские действия против атомной станции. Поэтому полная демилитаризация станции, немедленный вывод оттуда всех российских военных — это единственное, что может обеспечить выполнение этой резолюции МАГАТЭ, — сказал президент.

Украинский глава государства подчеркнул, что это базовый элемент глобальной безопасности.

— Пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, мир остается на грани радиационной катастрофы — хуже, чем даже Чернобыльская. И это общая ответственность всех в Европе и в мире — убрать российское присутствие с территории ЗАЭС, — пояснил он.

Владимир Зеленский отдельно поблагодарил сотрудников государственных служб, которые привлечены к ликвидации последствий российских ракетных ударов.

Президент заявил, что со стороны России против Украины было использовано уже более 3800 различных ракет.

— Но ни одна ракета не приблизит Россию к ее цели. Покорения Украины не будет. И каждая ракета приближает Россию к большей международной изоляции, к большей экономической деградации и к еще более четкому историческому осуждению, — сказал он.

Напоследок президент вспомнил о трагедии для Украины, а именно — массовое захоронение на деоккупированных территориях Харьковской области.

— В Изюме на Харьковщине найдено массовое захоронение людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации — четкой, проверенной информации — должно быть завтра. Завтра же в Изюме будут журналисты — украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм, — сказал он.

Президент резюмировал словами о том, что после России везде остается только смерть, за которую государство-террорист будет отвечать.