Вересень, 16 в 0:58

Україна має показати, що на кожен прояв терору Росії буде жорстка й принципова реакція.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 15 вересня.

Він нагадав, що під час візиту в Київ президентки Єврокомісії на Алеї сміливих була відкрита нова табличка, присвячена Урсулі фон дер Ляєн.

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– Для мене було й справді великою честю, і просто по-людськи приємно взяти участь у цьому відкритті, у такому відзначенні сміливості пані Урсули. Вона – одна з центральних фігур європейської політики щодо України, вона – одна з тих, завдяки кому європейський простір і європейські цінності зараз справді вдається захищати, – сказав він.

Український лідер нагадав, що Урсула фон дер Ляєн сьогодні вже втретє побувала в Україні після 24 лютого.

– І щоразу її візити відкривають новий етап у зближенні України та Євросоюзу, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що хоч би якими були обставини, Україна все одно реалізує кожну деталь наших домовленостей, щоб відкрити можливість переговорів щодо членства.

– Вже в листопаді маємо виконати сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали при здобутті статусу кандидата. Має якнайшвидше розпочатися оцінка Єврокомісією нашого прогресу в інтеграції. А наступного року маємо вийти й на ясність у головному питанні: коли зможемо розпочати переговори щодо членства, – сказав він.

За словами президента, з українського боку буде зроблено все для цього.

Він також розповів очільниці Єврокомісії про нову тактику російських терористів – удари по енергетичній та гідротехнічній інфраструктурі.

– Якраз у час перебування президентки Єврокомісії в Україні російська армія завдала нового ракетного удару по Кривому Рогу, по Кіровоградщині. В обох випадках – по гідротехнічних спорудах. Мета цих ударів абсолютно зрозуміла. Це удари саме по людях, по нормальності життя в Україні, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що Росія намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами боягузтво й бездарність її військових, провал її намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції.

– Ми ж у відповідь маємо показати, що на кожен прояв російського терору буде незмінно жорстка й принципова реакція. Тому й потрібен восьмий санкційний пакет ЄС – ми про це говорили з пані Урсулою. Потрібне й принципове рішення Сполучених Штатів Америки щодо держави-терориста, юридичне визнання цього статусу, і ми це, до речі, обговорювали нещодавно під час візиту в Київ держсекретаря США Ентоні Блінкена. Обговорюємо це питання й під час контактів з конгресменами, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібно швидше надати систем протиповітряної оборони, щодо яких Київ вже має домовленості з “певними країнами”, а українські дипломати працюють з іншими.

– Хочу підкреслити, що без надання нам достатньої кількості достатньо ефективних систем ППО, які захистять українське небо, Росія й далі відчуватиме безкарність і провокуватиме нові локальні та глобальні кризи. Тож захист України від російських ракет – це справді базовий елемент глобальної безпеки, – сказав він.

Президент додав, що підтримка України зброєю, снарядами, фінансами має вирішальне значення для миру у Європі.

– Що якіснішу підтримку ми маємо, то швидше закінчиться ця війна. Говорив про це з представниками провідних аналітичних центрів Польщі, Британії, Франції та США, які прибули в Київ, – розповів український лідер.

Крім того, президент 15 вересня мав розмову з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

– Як завжди, дуже предметно, конкретно. Ми обговорили різні безпекові питання, зокрема російські ракетні удари, оборонну допомогу, тренування наших військових, перспективи розвитку ситуації на полі бою, відновлення критичної інфраструктури перед зимовим періодом, – сказав президент України та подякував Джастіну Трюдо за фінансову підтримку

Володимир Зеленський також згадав про важливу резолюцію МАГАТЕ, яка була ухвалена протягом минулої доби.

– Резолюція з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції на самій станції, на будь-якому іншому атомному обʼєкті в Україні. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме: російську військову присутність на Запорізькій станції, російські дії проти атомної станції. Тому повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти всіх російських військових – це єдине, що може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ, – сказав президент.

Український глава держави наголосив, що це базовий елемент глобальної безпеки.

– Поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи – гіршої, ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх у Європі та у світі – прибрати російську присутність із території ЗАЕС, – пояснив він.

Володимир Зеленський окремо подякував співробітникам державних служб, які залучені до ліквідації наслідків російських ракетних ударів.

Президент заявив, що з боку Росії проти України було використано вже понад 3800 різних ракет.

– Але жодна ракета не наблизить Росію до її мети. Підкорення України не буде. І кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження, – сказав він.

Наостанок президент згадав про трагедію для України, а саме – масове поховання на деокупованих територіях Харківської області.

– В Ізюмі на Харківщині знайдене масове поховання людей. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Більше інформації – чіткої, перевіреної інформації – має бути завтра. Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти – українські та міжнародні. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм, – сказав він.

Президент резюмував словами про те, що після Росії всюди залишається лише смерть, за яку держава-терорист буде відповідати.