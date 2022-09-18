В Крыму подожгли авто российского пропагандиста Киселева
На территории аннексированного Крымского полуострова неизвестный поджег автомобили одного из главных российских пропагандистов Дмитрия Киселева, председателя прокремлевского медиа Russia Today.
Как сообщил украинский журналист Денис Казанский в Telegram, инцидент произошел в ночь на 17 сентября в Коктебеле.
Журналист сообщил, что два автомобиля Киселева подожгли около двух часов ночи. Сгорели Land Rover Freelander и гольф-кар, которые стояли возле виллы российского пропагандиста.
Как пишет российской Telegram-канал Кровавая барыня, оккупационные власти Крыма разыскивают неизвестного мужчину, который поджег автомобили Киселева, отмечая, что это якобы был специальный поджог.
— На утро сюда приехало руководство региональной “полиции”, а местные силовики занялись поиском поджигателя. По предварительным данным, это мужчина, который пришел на место в медицинской маске и бахилах. Сейчас сотрудники “полиции” изучают камеры наблюдения, а также обходят местные аптеки и магазины, пытаясь найти покупателей товаров, которые преступник использовал для сокрытия своего лица, — пишут российские журналисты.
Пока отсутствует какая-либо официальная информация о поджоге со стороны России или оккупационных властей Крыма. Украина также не комментировала сожженные авто пропагандиста.
Фото: Денис Казанський