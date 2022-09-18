Сентябрь, 17 в 22:55

На территории аннексированного Крымского полуострова неизвестный поджег автомобили одного из главных российских пропагандистов Дмитрия Киселева, председателя прокремлевского медиа Russia Today.

Как сообщил украинский журналист Денис Казанский в Telegram, инцидент произошел в ночь на 17 сентября в Коктебеле.

Журналист сообщил, что два автомобиля Киселева подожгли около двух часов ночи. Сгорели Land Rover Freelander и гольф-кар, которые стояли возле виллы российского пропагандиста.

Сейчас смотрят

Как пишет российской Telegram-канал Кровавая барыня, оккупационные власти Крыма разыскивают неизвестного мужчину, который поджег автомобили Киселева, отмечая, что это якобы был специальный поджог.

— На утро сюда приехало руководство региональной “полиции”, а местные силовики занялись поиском поджигателя. По предварительным данным, это мужчина, который пришел на место в медицинской маске и бахилах. Сейчас сотрудники “полиции” изучают камеры наблюдения, а также обходят местные аптеки и магазины, пытаясь найти покупателей товаров, которые преступник использовал для сокрытия своего лица, — пишут российские журналисты.

Пока отсутствует какая-либо официальная информация о поджоге со стороны России или оккупационных властей Крыма. Украина также не комментировала сожженные авто пропагандиста.

Фото: Денис Казанський