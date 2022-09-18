Вересень, 17 в 22:55

На території анексованого Кримського півострова невідомий підпалив автомобілі одного з головних російських пропагандистів Дмитра Кисельова, голову прокремлівського медіа Russia Today.

Як повідомив український журналіст Денис Казанський у Telegram, інцидент трапився у ніч проти 17 вересня у Коктебелі.

Журналіст повідомив, що два автомобілі Кисельова підпалили близько другої години ночі. Згоріли Land Rover Freelander та гольф-кар, які стояли біля вілли російського пропагандиста.

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Як пише російській Telegram-канал Кровавая барыня, окупаційна влада Криму розшукує невідомого чоловіка, який підпалив автомобілі Кисельова, зазначаючи, що це начебто був спеціальний підпал.

– На ранок сюди приїхало керівництво регіональної „поліції“, а місцеві силовики зайнялися пошуком палія. За попередніми даними, це чоловік, який прийшов на місце у медичній масці та бахілах. Наразі працівники „поліції“ вивчають камери спостереження, а також обходять місцеві аптеки та магазини, намагаючись знайти покупців товарів, які злочинець використав для приховування свого обличчя, — пишуть російські журналісти.

Наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо підпалу з боку Росії чи окупаційної влади Криму. Україна також не коментувала спалені авто пропагандиста.

Фото: Денис Казанський