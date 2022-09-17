Сентябрь, 17 в 6:51

Украина при освобождении оккупированных территорий, вероятно, и дальше будет находить доказательства российских военных преступлений и зверств, как в Буче и Изюме.

Об этом специалисты Института изучения войны (ISW) сообщили в своей сводке после того, как в освобожденном Изюме обнаружили массовые захоронения мирных жителей и камеры пыток.

В ISW напомнили, что их внештатный сотрудник Наталья Бугаева еще в апреле 2022 года предупреждала о том, что Буча является наблюдаемым микрокосмом умышленной российской террористической кампании против украинцев.

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Тогда Наталья Бугаева заявляла, что такие же умышленные зверства происходят по всей оккупированной Россией территории Украины.

– Обнародованные кадры из освобожденного Изюма подтверждают предварительные оценки ISW о том, что зверства в Буче были не единичными военными преступлениями, – утверждают эксперты.

О том, что количество жертв военных преступлений в Изюме может превысить количество жертв в Буче, сообщалось, в частности, и в Минреинтеграции Украины.

Напомним, что на месте массового захоронения в Изюме Харьковской области обнаружено более 400 тел со следами пыток.

Украинские правоохранители обнаружили 10 российских застенков в Волчанске, Купянске, Балаклее и Изюме.

В одной из камер пыток, расположенной в Балаклейском отделе полиции, россияне, надев маски, пытали мирных жителей обнаженными электрическими проводами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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