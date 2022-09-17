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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Удары по оккупантам в Херсон и Бердянске и отправка миссии ООН в Изюм: что происходит на 206-й день войны (онлайн)

Удары по оккупантам в Херсон и Бердянске и отправка миссии ООН в Изюм: что происходит на 206-й день войны (онлайн)

США и ЕС заявили, что шокированы зверствами России в Изюме, и что Россия должна отвечать за зверства, совершенные российским военными.

Генштаб ВСУ сообщил, что на южном направлении продолжается медленное наступление ВСУ, а Россия и дальше пытается наступать на Донбассе, но атаки отбивают.

Есть свидетельства, что оккупанты стреляли по захоронениям людей под Изюмом для развлечения.

Сегодня произошли мощные взрывы в районе административных зданий сразу двух оккупированных украинских территорий — Луганска и Херсона. От взрывов в так называемой прокуратуре Луганска погиб “генпрокурор” Сергей Горенко и его заместитель. В оккупированном Бердянске убили “заместителя мэра”.

Греция передаст Украине 40 БМП-1, а США две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

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00:23 - 17 сентября

Две батареи зенитно-ракетных систем NASAMS будут переданы Украине в течение следующих двух месяцев.

Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь Министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер.

— Два комплекса NASAMS, как ожидается, будут доставлены (в Украину. — Ред.) в течение двух следующих месяцев или что-то вроде этого. Эти оборонительные комплексы еще больше усилят защиту Украины от воздушных угроз, — сказал он.

Представитель Пентагона добавил, что по оценкам оборонного ведомства США, Украина закрепляет свои достижения после удачного контрнаступления на Харьковщине.

— Украинцы продолжают контрнаступательные операции, преимущественно на севере, в районе Харькова, и на юге — в Херсонской области. По нашим оценкам, украинцы закрепляют свои достижения после возвращения больших массивов территории, а россияне пытаются укрепить свои оборонительные линии, — сказал Патрик Райдер.

По его словам, украинское контрнаступление на юге Украины идет “продуманно и просчитано”.

При этом он добавил, что ВСУ придется принять еще много тяжелых боев.

Комментируя объявленный накануне новый пакет военной помощи для Украины стоимостью $600 млн, Патрик Райдер заявил, что слухи о невозможности Соединенных Штатов обеспечивать Киев оружием ввиду сокращения запасов оружия не соответствуют действительности.

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