Удары по оккупантам в Херсон и Бердянске и отправка миссии ООН в Изюм: что происходит на 206-й день войны (онлайн)

США и ЕС заявили, что шокированы зверствами России в Изюме, и что Россия должна отвечать за зверства, совершенные российским военными.

Генштаб ВСУ сообщил, что на южном направлении продолжается медленное наступление ВСУ, а Россия и дальше пытается наступать на Донбассе, но атаки отбивают.

Есть свидетельства, что оккупанты стреляли по захоронениям людей под Изюмом для развлечения.

Сегодня произошли мощные взрывы в районе административных зданий сразу двух оккупированных украинских территорий — Луганска и Херсона. От взрывов в так называемой прокуратуре Луганска погиб “генпрокурор” Сергей Горенко и его заместитель. В оккупированном Бердянске убили “заместителя мэра”.

Греция передаст Украине 40 БМП-1, а США две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS.