Як у Бучі та Ізюмі: звірства РФ ще знаходитимуть у звільнених містах – ISW

Вересень, 17 в 6:51

Україна під час звільнення окупованих територій, імовірно, і надалі знаходитиме докази російських військових злочинів і звірств, як у Бучі та Ізюмі.

Про це фахівці Інституту вивчення війни (ISW) повідомили у своєму зведенні після того, як у звільненому Ізюмі виявили масові поховання мирних жителів та камери тортур.

В ISW нагадали, що їхній позаштатний співробітник Наталія Бугайова ще в квітні 2022 року попереджала про те, що Буча є спостережуваним мікрокосмом навмисної російської терористичної кампанії проти українців.

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Тоді Наталія Бугайова заявляла, що такі ж навмисні звірства відбуваються на всій окупованій Росією території України.

– Оприлюднені кадри із звільненого Ізюма підтверджують попередні оцінки ISW про те, що звірства в Бучі були не поодинокими військовими злочинами, – стверджують експерти.

Про те, що кількість жертв військових злочинів в Ізюмі може перевищити кількість жертв у Бучі, повідомляли, зокрема, і в Мінреінтеграції України.

Нагадаємо, що на місці масового поховання в Ізюмі Харківської області виявлено понад 400 тіл зі слідами тортур.

Українські правоохоронці знайшли 10 російських катівень у Вовчанську, Куп’янську, Балаклії та Ізюмі.

В одній із камер тортур, що була розташована в Балаклійському відділі поліції, росіяни, вдягнувши маски, катували мирних жителів оголеними електричними дротами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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