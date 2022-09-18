Сентябрь, 18 в 14:59

В деоккупированном Изюме в Харьковской области продолжается эксгумация тел людей, погибших за время российской оккупации. Она продлится еще почти две недели.

Об этом сообщил городской голова Валерий Марченко в эфире национального телемарафона.

— Сотрудники ГСЧС и всех служб проводят эксгумацию. Если есть возможность, их идентифицируют, затем всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа продлится еще почти две недели, потому что похорон очень много, — отметил он.

По словам Марченко, в городе проверяют информацию о существовании других мест массового захоронения погибших за время оккупации граждан.

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Кроме того, сейчас обращаются многие выехавшие из города люди относительно своих пропавших родственников.

– Это не значит, что эти люди погибли. Может, они живы, но с ними нет связи. Но есть и погибшие, и их разыскивают, — подчеркнул он.

Мэр добавил, что для идентификации погибших будут проводить ДНК-тесты. Если родственники знают, что там похоронены их родные, то будут приезжать на опознание в Харьков, а после всех процедур будут забирать и хоронить в Изюме.

Марченко также добавил, что в городе проверяют информацию о существовании других мест массового захоронения погибших за время оккупации граждан.

Напомним, что 16 сентября под Изюмом приступили к работе на месте массового захоронения. В первый день были эксгумированы 22 тела погибших гражданских и 17 военнослужащих ВСУ с братской могиле.

Всего на массовом захоронении, где обнаружили около 450 обычных могил и одна братская, в которой были похоронены украинские военные, работает 10 следственно-прокурорских групп.

В Нацполиции сообщили, что эксгумированные тела имеют признаки пыток и насильственной смерти. Большинство могил – без имен, подписанные только номерами. Правоохранители должны установить людей, похороненных там и обстоятельства, при которых они погибли.

Фото: Олег Синегубов