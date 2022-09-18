Вересень, 18 в 14:59

У деокупованому Ізюмі на Харківщині продовжується ексгумація тіл людей, які загинули за час російської окупації. Вона триватиме ще майже два тижні.

Про це повідомив міський голова міста Валерій Марченко в ефірі національного телемарафону.

– Співробітники ДСНС і всіх служб проводять ексгумацію. Якщо є можливість, їх ідентифікують, потім усіх відправляють до Харкова для подальших робіт. Ця робота триватиме ще майже два тижні, тому що поховань дуже багато, – зазначив він.

За словами Марченка, у місті перевіряють інформацію про існування інших місць масового поховання загиблих за час окупації громадян.

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Крім того, зараз звертаються багато людей, які виїхали з міста, щодо своїх зниклих родичів.

– Це не означає, що ці люди загинули. Можливо, вони живі, але з ними немає зв’язку. Але є й такі, що загинули, і їх розшукують, – наголосив він.

Мер додав, що для ідентифікації загиблих, проводитимуть ДНК-тести. Якщо родичі знають, що там поховані їхні рідні, то будуть приїжджати на впізнання до Харкова, а потім після всіх процедур будуть забирати й ховати в Ізюмі.

Нагадаємо, що 16 вересня під Ізюмом розпочалися роботи на місці масового поховання. Першого дня було ексгумовано 22 тіла загиблих цивільних та 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили.

Загалом на масовому похованні, де виявили близько 450 звичайних могил та одна братська, в якій було поховано українських військових, працює 10 слідчо-прокурорських груп.

У Нацполіції повідомили, що ексгумовані тіла мають ознаки тортур та насильницької смерті. Більшість могил – без імен, підписані лише номерами. Правоохоронці мають встановити людей, які там поховані, та обставини, за яких вони загинули.

Фото: Олег Синєгубов