Жителям деоккупированной Харьковщины начали выдавать 1200 грн помощи — Верещук

Сентябрь, 19 в 23:06

На освобожденных территориях Харьковщины запустили пилотный проект, согласно которому люди, которые вынужденно жили под оккупацией, могут получить разовую денежную помощь.

Об этом в Telegrram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— Сегодня начали платить по 1200 грн каждому наличными в первых населенных пунктах деоккупированной Харьковщины, — написала она.

Верещук поблагодарила за финансовую поддержку проект Общества Красного Креста Украины и Международный комитет Красного Креста, а также Укрпочту за организацию доставки денег.

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Напомним, Верещук также сообщала, что на деоккупированных территориях Харьковской области, где отсутствует связь и интернет, полиция будет проводить обход по домам и предлагать людям эвакуироваться.

Источник: Ирина Верещук