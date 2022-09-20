Мешканцям деокупованої Харківщині почали видавати 1200 грн допомоги – Верещук
На звільнених територіях Харківщини запустили пілотний проєкт, згідно з яким люди, що змушені були жити під окупацією, можуть отримати разову грошову допомогу.
Про це у Telegrram повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
– Сьогодні почали платити по 1200 грн кожному готівкою у перших населених пунктах деокупованої Харківщини, – написала вона.
Верещук подякувала за фінансову підтримку проєкту Товариства Червоного Хреста України та Міжнародному комітету Червоного Хреста, а також Укрпошті за організацію доставки грошей.
Нагадаємо, Верещук також повідомляла, що на деокупованих територіях Харківської області, де відсутній зв’язок та інтернет, поліція проводитиме побудинковий обхід та пропонуватиме людям евакуюватися.
Джерело: Ірина Верещук