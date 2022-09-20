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Факти / Україна

Мешканцям деокупованої Харківщині почали видавати 1200 грн допомоги – Верещук

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Гривня
Фото: Depositphotos

На звільнених територіях Харківщини запустили пілотний проєкт, згідно з яким люди, що змушені були жити під окупацією, можуть отримати разову грошову допомогу.

Про це у Telegrram повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Сьогодні почали платити по 1200 грн кожному готівкою у перших населених пунктах деокупованої Харківщини, – написала вона.

Верещук подякувала за фінансову підтримку проєкту Товариства Червоного Хреста України та Міжнародному комітету Червоного Хреста, а також Укрпошті за організацію доставки грошей.

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Нагадаємо, Верещук також повідомляла, що на деокупованих територіях Харківської області, де відсутній зв’язок та інтернет, поліція проводитиме побудинковий обхід та пропонуватиме людям евакуюватися.

Джерело: Ірина Верещук

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