По примеру Донетчины: готовится план эвакуации из деоккупированной Харьковщины

Сентябрь, 19 в 20:43

На деоккупированных территориях Харьковской области, где отсутствует связь и интернет, полиция будет проводить подомовой обход и предлагать людям эвакуироваться.

Об этом на брифинге в Харькове сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— У нас есть оперативный план эвакуации, но, действительно, есть проблема с коммуникацией, поскольку нет там восстановленного питания (отсутствует электроснабжение, — Ред.), а следовательно, нет и провайдеров, нет возможности донести информацию до людей… Будем использовать подомовой обход полицейских. Национальная полиция, которая проводит подомовый обход и верификацию жителей, будет каждому предлагать эвакуацию, — сказала Верещук.

Она также уточнила, что в составлении списков на эвакуацию с освобожденных территорий будут помогать также волонтеры и местные власти. Кроме того, в ближайшие дни начнет работать чат-бот, через который можно будет записаться на эвакуацию. Вместе с тем, она отметила, что не все жители согласны покидать свои дома, несмотря на обстрелы.

Сейчас смотрят

Вице-премьер отметила, что эвакуация с деоккупированных территорий Харьковщины будет организована по примеру Донецкой области.