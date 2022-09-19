Украина предложит на Генассамблее ООН одобрить конфискацию активов РФ — The Guardian

Украина предложит союзникам проголосовать на Генассамблее ООН резолюцию о конфискации российских активов в качестве репараций за развязанную войну.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Украина выступит с предложением о создании международного компенсационного механизма, на основании которого можно конфисковать замороженные российские активы в качестве репараций за развязанную войну.

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По данным источников издания, чиновники Минюста Украины обсуждали этот вопрос в Лондоне с руководством МИД Великобритании.

Кроме того, подобные дискуссии проводились украинской стороной с коллегами в Германии, Франции и другими странами ЕС, а также помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.