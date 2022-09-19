Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію активів РФ – The Guardian

Україна запропонує союзникам проголосувати на Генасамблеї ООН резолюцію про конфіскацію російських активів як репарації за розв’язану війну.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Зазначається, що Україна виступить з пропозицією про створення міжнародного компенсаційного механізму, на підставі якого можна конфіскувати заморожені російські активи як репарації за розв’язану війну.

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За даними джерел видання, високопосадовці Мін’юсту України обговорювали це питання в Лондоні з керівництвом МЗС Великої Британії.

Крім того, подібні дискусії українська сторона проводила з колегами у Німеччині, Франції та іншими країнами ЄС, а також із помічником міністра фінансів США Елізабет Розенберг.