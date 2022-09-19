Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію активів РФ – The Guardian

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію активів РФ – The Guardian
Фото: Офіс президента

Україна запропонує союзникам проголосувати на Генасамблеї ООН резолюцію про конфіскацію російських активів як репарації за розв’язану війну.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Зазначається, що Україна виступить з пропозицією про створення міжнародного компенсаційного механізму, на підставі якого можна конфіскувати заморожені російські активи як репарації за розв’язану війну.

Зараз дивляться

За даними джерел видання, високопосадовці Мін’юсту України обговорювали це питання в Лондоні з керівництвом МЗС Великої Британії.

Крім того, подібні дискусії українська сторона проводила  з колегами у Німеччині, Франції та іншими країнами ЄС, а також із помічником міністра фінансів США Елізабет Розенберг.

Читайте
Поки що не було доказів, що Китай допомагав Росії у війні проти України – Байден

Джерело: The Guardian
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка