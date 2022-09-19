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Пока не было доказательств, что Китай помогал России в войне против Украины – Байден

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Пока не было доказательств, что Китай помогал России в войне против Украины – Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден поделился более подробной информацией о своих разговорах прошлой зимой с председателем Китая Си Цзиньпином о ситуации, если бы Китай помог России в ее войне с Украиной.

Джо Байден в интервью CBS сказал, что пока не было никаких доказательств, что Китай предоставил оружие или другие вещи для помощи РФ в войне в Украине.

Джо Байден провел провел разговор с Си Цзиньпином после Олимпийских игр в Пекине, на которые тот пригласил президента РФ Владимира Путина.

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— Я позвонил президенту. Ни в коем случае не угрожать, просто сказать ему, что мы много раз встречались. И я сказал: Если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай из-за того, что вы нарушаете санкции, наложенные на Россию, я думаю, вы совершаете гигантскую ошибку. Но это ваше решение, — сказал Байден.

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Источник: CBS News
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