Пока не было доказательств, что Китай помогал России в войне против Украины – Байден

Сентябрь, 19 в 6:48

Президент США Джо Байден поделился более подробной информацией о своих разговорах прошлой зимой с председателем Китая Си Цзиньпином о ситуации, если бы Китай помог России в ее войне с Украиной.

Джо Байден в интервью CBS сказал, что пока не было никаких доказательств, что Китай предоставил оружие или другие вещи для помощи РФ в войне в Украине.

Джо Байден провел провел разговор с Си Цзиньпином после Олимпийских игр в Пекине, на которые тот пригласил президента РФ Владимира Путина.

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