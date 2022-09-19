За прикладом Донеччини: готується план евакуації з деокупованної Харківщини

Вересень, 19 в 20:43

На деокупованих територіях Харківської області, де відсутній зв’язок та інтернет, поліція проводитиме побудинковий обхід та пропонуватиме людям евакуюватися.

Про це на брифінгу у Харкові повідомила віце-прем’єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– У нас є оперативний план евакуації, але, справді, є проблема з комунікацією, оскільки немає там відновленого живлення (відсутнє електропостачання, – Ред.), а отже, немає і провайдерів, немає можливості донести інформацію до людей… Будемо використовувати побудинковий обхід поліцейськими. Національна поліція, яка проводить побудинковий обхід та верифікацію мешканців, кожному пропонуватиме евакуацію, – сказала Верещук.

Вона також зазначила, що у складанні списків на евакуацію зі звільнених територій допомагатимуть також волонтери та місцева влада. Крім того, найближчими днями почне працювати чат-бот, через який можна буде записатися на евакуацію. Водночас вона повідомила, що не всі мешканці згодні залишати свої будинки, незважаючи на обстріл.

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Віце-прем’єр додала, що евакуацію з деокупованих територій Харківщини буде організовано за прикладом Донецької області.