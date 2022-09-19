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Факты / Україна

Зеленский утвердил делегацию для участия в Генассамблее ООН

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ООН
Фото: Depositphotos

Стал известен состав делегации Украины для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Соответствующее распоряжение №187/2022-рп опубликовано на сайте президента Украины.

– Образовать делегацию Украины для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки), – отмечается в документе.

Главой делегации назначен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его заместителем — постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

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Также в состав делегации вошли:

  • Джапарова Эмина Айяровна – первый заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации;
  • Костин Андрей Евгеньевич – генеральный прокурор, член делегации;
  • Мережко Александр Александрович – глава Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, член делегации;
  • Чубаров Рефат Абдурахманович – председатель Меджлиса крымскотатарского народа, член делегации;
  • Витренко Юрий Владимирович – руководитель Главного управления по внешнеполитической деятельности Директората по внешней политике и стратегическому партнерству Офиса президента Украины, заместитель члена делегации;
  • Скуратовский Валентин Михайлович – директор Департамента международных организаций МИД, заместитель члена делегации;
  • Ташева Тамила Равиловна – постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, заместитель члена делегации.
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Источник: Офис президента
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