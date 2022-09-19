Зеленский утвердил делегацию для участия в Генассамблее ООН

Сентябрь, 19 в 18:11

Стал известен состав делегации Украины для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Соответствующее распоряжение №187/2022-рп опубликовано на сайте президента Украины.

– Образовать делегацию Украины для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки), – отмечается в документе.

Главой делегации назначен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его заместителем — постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

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