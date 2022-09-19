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Факти / Україна

Зеленський затвердив делегацію для участі у Генасамблеї ООН

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ООН
Фото: Depositphotos

Став відомий склад делегації України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Відповідне розпорядження №187/2022-рп опубліковане на сайті президента України.

– Утворити делегацію України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН (м. Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки), – зазначається в документі.

Главою делегації призначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, його заступником – постпреда України при ООН Сергія Кислицю.

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Також до складу делегації увійшли

  • Кислиця Сергій Олегович – постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй, заступник глави делегації;
  • Джапарова Еміне Айяровна – перший заступник міністра закордонних справ України, член делегації;
  • Костін Андрій Євгенович – генеральний прокурор, член делегації (за згодою);
  • Мережко Олександр Олександрович – голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, член делегації;
  • Чубаров Рефат Абдурахманович – голова Меджлісу кримськотатарського народу, член делегації;
  • Вітренко Юрій Володимирович – керівник Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України, заступник члена делегації;
  • Скуратовський Валентин Михайлович – директор Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України, заступник члена делегації;
  • Ташева Таміла Равілівна – постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, заступник члена делегації.
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Джерело: Офіс президента
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