Зеленський затвердив делегацію для участі у Генасамблеї ООН
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Став відомий склад делегації України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
Відповідне розпорядження №187/2022-рп опубліковане на сайті президента України.
– Утворити делегацію України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН (м. Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки), – зазначається в документі.
Главою делегації призначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, його заступником – постпреда України при ООН Сергія Кислицю.
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Також до складу делегації увійшли
- Кислиця Сергій Олегович – постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй, заступник глави делегації;
- Джапарова Еміне Айяровна – перший заступник міністра закордонних справ України, член делегації;
- Костін Андрій Євгенович – генеральний прокурор, член делегації (за згодою);
- Мережко Олександр Олександрович – голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, член делегації;
- Чубаров Рефат Абдурахманович – голова Меджлісу кримськотатарського народу, член делегації;
- Вітренко Юрій Володимирович – керівник Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України, заступник члена делегації;
- Скуратовський Валентин Михайлович – директор Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України, заступник члена делегації;
- Ташева Таміла Равілівна – постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, заступник члена делегації.