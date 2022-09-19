Зеленський затвердив делегацію для участі у Генасамблеї ООН

Вересень, 19 в 18:11

Став відомий склад делегації України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Відповідне розпорядження №187/2022-рп опубліковане на сайті президента України.

– Утворити делегацію України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН (м. Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки), – зазначається в документі.

Главою делегації призначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, його заступником – постпреда України при ООН Сергія Кислицю.

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