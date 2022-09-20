Сентябрь, 20 в 8:13

Украина и Российская Федерация договорились об обмене 200 военнопленных.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью программе News Hour на телеканале PBS.

– В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и у нас состоялись очень развернутые обсуждения с ним. Он показал, что он готов завершить это как можно скорее. Это было мое впечатление, поскольку так, как дела двигаются сейчас, это довольно проблематично. 200 пленных обменяют на основе договоренности между сторонами, – заявил он.

По мнению Эрдогана, будет сделан значительный шаг вперед.

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Отметим, что заявлений по обмену от украинской стороны пока нет.

Глава Турции также ответил на вопрос, должна ли РФ сохранить часть территории, захваченной в Украине с февраля.

– Когда мы говорим о взаимной договоренности, это то, что мы имеем в виду. Если мир будет установлен в Украине, конечно, возвращение земли, куда было совершено вторжение, станет действительно очень важным. Это то, что ожидается и желательно. Путин делает определенные шаги. Мы делаем определенные шаги, – добавил президент.

Он подчеркнул, что территории, пострадавшие от российской оккупации, будут возвращены Украине. Также Эрдоган говорит, что с 2014 года не было сделано ни шага, чтобы вернуть Крым Украине.

Президент утверждает, что ни одно вторжение не может быть оправдано.