Вересень, 20 в 8:13

Україна та Російська Федерація домовилися про обмін 200 військовополонених.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в інтерв’ю програмі News Hour на телеканалі PBS.

– В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і у нас відбулися дуже розгорнуті обговорення з ним. Він показав, що він готовий завершити це якомога скоріше. Це було моє враження, оскільки так, як справи рухаються зараз, то це доволі проблематично. 200 полонених обміняють на основі домовленості між сторонами, – заявив він.

На думку Ердогана, буде зроблено значний крок уперед.

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Зазначимо, що заяв щодо обміну від української сторони поки що немає.

Очільник Туреччини також відповів на запитання, чи повинна РФ зберегти частину території, захоплену в Україні з лютого.

– Коли ми говоримо про взаємну домовленість, це те, що ми маємо на увазі. Якщо мир буде встановлено в Україні, звичайно, повернення землі, куди було вчинено вторгнення, стане справді дуже важливим. Це те, що очікується і є бажаним. Путін робить певні кроки. Ми робимо певні кроки, – додав президент.

Він наголосив, що території, які постраждали від російської окупації, будуть повернуті Україні. Також Ердоган каже, що з 2014 року не було зроблено жодного кроку, щоби повернути Крим Україні.

Президент стверджує, що жодне вторгнення не може бути виправданим.