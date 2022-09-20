Признаки паники: марионетки Кремля в Херсоне захотели провести псевдореферендум о вхождении в РФ

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Марионетки Кремля в Херсоне вслед за террористическими организациями “ДНР” и “ЛНР” потребовали проведения “референдума” о вхождении в состав России.

Об этом сообщил во вторник, 20 сентября, пропагандистский ресурс РИА Новости.

“Общественный совет Херсонской области” обратился к поставленному россиянами “главе региона” с инициативой о псевдореферендуме о “признании субъектом” страны-агрессора РФ.

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Днем ранее, в понедельник, 19 сентября, боевики из “ДНР” обратились к своему главарю и кремлевскому приспешнику Денису Пушилину и потребовали от него проведения псевдореферендума “о принятии в состав РФ” временно оккупированных территорий Украины.

В тот же день террористы из другого марионеточного формирования “ЛНР” призвали своего “руководителя республики” также немедленно провести псевдореферендум о “признании” оккупированных украинских территорий частью РФ.

Реакция на “референдумы” Офиса президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что российские пропагандисты влюблены в “референдумы” как панацею.

— У них есть плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, что ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров.

Подоляк добавил, что Кремль, в частности, мантрой о том, что “референдумы изменят все”, продолжает придумывать успокоительное для Z-аудитории.

Кремль продовжує вигадувати заспокійливе для Z-аудиторії. «Ми ще нічого не починали», «ми по-справжньому не воювали», «референдуми змінять усе». Збройні Сили України тихо, спокійно та методично роблять свою роботу з деокупації територій та ліквідації ворогів. Різниця очевидна. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал такие заявления наивным шантажом угрозами и страхом разгрома.

— Наивный шантаж угрозами и страшилками “референдумов”, “мобилизаций” от умеющих воевать только с детьми и мирными людьми. Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует, – написал Ермак в Telegram.

Он подчеркнул, что Украина решит российский вопрос и подчеркнул, что угрозу можно ликвидировать только силой.

Что об этом думают в Институте изучения войны?

В ISW считают, что срочное обсуждение 19 сентября среди российских марионеток необходимости немедленной аннексии РФ Луганской и Донецкой областей свидетельствует о том, что контрнаступление Украины на севере вызывает у них панику.

В то же время в ISW отмечают, что такой подход непоследователен. Ведь войска РФ не контролируют всю Донецкую и Луганскую области.

Таким образом, присоединение территорий, на которые претендуют “ДНР” и “ЛНР”, приведет к тому, что Россия аннексирует области, которые, по определению Кремля, будут частично “оккупированы” законными украинскими властями и наступающими украинскими силами.

Также в Институте предполагают, что у российского руководства заканчиваются способы остановить украинские силы, которые продвигаются через реку Оскол и приближаются к Луганской области. Ведь российские войска отчаянно пытаются мобилизовать дополнительные силы изо всех потенциальных источников.