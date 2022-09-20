Сентябрь, 19 в 22:15

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что проведение Россией так называемых референдумов на вновь оккупированных территориях Луганской области откроет путь к общей мобилизации в России.

Об этом Гайдай сказал в комментарии Радио Свобода.

По словам главы ОВА, оккупанты могут наскоро провести фейковый референдум и признать его “результаты”.

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– По результатам они все захотят войти в состав РФ. И тогда уже деоккупация временно оккупированной украинской Луганской области, с точки зрения России, будет “непосредственным нападением на Россию”, и это позволит провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут, – заявил Сергей Гайдай.

Ранее глава области сообщал, что ВСУ удалось освободить несколько сел Луганской области, однако он предположил, что ситуация очень изменится.

Сейчас почти вся область полностью находится под российской оккупацией.

Напомним, что так называемые общественные палаты “ЛНР” и “ДНР” требуют немедленно инициировать проведение “референдумов” о признании фейковых республик субъектами Российской Федерации.

Фото: Офис омбудсмена