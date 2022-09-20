Ознаки паніки: маріонетки Кремля у Херсоні захотіли провести псевдореферендум про входження до РФ

Вересень, 20 в 13:10

Маріонетки Кремля у Херсоні слідом за терористичними організаціями “ДНР” та “ЛНР” зажадали проведення “референдуму” щодо входження до складу Росії.

Про це повідомив у вівторок, 20 вересня, пропагандистський ресурс РИА Новости.

“Громадська рада Херсонської області” звернулася до поставленого росіянами “голови регіону” з ініціативою щодо псевдореферендуму про “визнання суб’єктом” країни-агресора РФ.

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Днем раніше, у понеділок, 19 вересня, бойовики з “ДНР” звернулися до свого ватажка та кремлівської маріонетки Дениса Пушиліна та зажадали від нього проведення псевдореферендуму “про прийняття до складу РФ” тимчасово окупованих територій України.

Того ж дня терористи з іншого маріонеткового формування “ЛНР” закликали свого “голову республіки” так само негайно провести псевдореферендум щодо “визнання” окупованих українських територій частиною РФ.

Реакція на “референдуми” Офісу президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що російські пропагандисти закохані в “референдуми” як панацею.

— Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ані для нас, ані для партнерів.

Подоляк додав, що Кремль, зокрема, мантрою про те, що “референдуми змінять усе”, продовжує вигадувати заспокійливе для Z-аудиторії.

Кремль продовжує вигадувати заспокійливе для Z-аудиторії. «Ми ще нічого не починали», «ми по-справжньому не воювали», «референдуми змінять усе». Збройні Сили України тихо, спокійно та методично роблять свою роботу з деокупації територій та ліквідації ворогів. Різниця очевидна. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав такі заяви наївним шантажем погрозами та страхом розгрому.

— Наївний шантаж погрозами і страшилками “референдумів”, “мобілізацій” від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми. Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює, – написав Єрмак у Telegram.

Він наголосив, що Україна вирішить російське питання та підкреслив, що загрозу можливо ліквідувати лише силою.

Що про це думають в Інституті вивчення війни?

У ISW вважають, що термінове обговорення 19 вересня серед російських маріонеток необхідності негайної анексії РФ Луганської та Донецької областей свідчить про те, що контрнаступ України на півночі викликає у них паніку.

Водночас в ISW зазначають, що такий підхід непослідовний. Адже війська РФ не контролюють всю Донецьку та Луганську області.

Таким чином, приєднання територій, на які претендують “ДНР” і “ЛНР”, призведе до того, що Росія анексує області, які, за визначенням Кремля, будуть частково “окуповані” законною українською владою та наступаючими українськими силами.

Також в Інституті припускають, що у російського керівництва закінчуються способи зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскіл і наближаються до Луганської області. Адже наразі російські війська відчайдушно намагаються мобілізувати додаткові сили з усіх потенційних джерел.