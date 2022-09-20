Сентябрь, 20 в 7:19

Российская Федерация продолжает принимать меры по восполнению потерь и формированию резервных подразделений.

Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на временно оккупированных территориях продолжается так называемая мобилизация.

Так, с 14 сентября больше не действительны документы об отсрочке от мобилизации почти 500 работников Енакиевского металлургического завода.

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Кроме того, РФ запретила мужчинам выезжать с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов.

В Борзе, что в Забайкальском крае, формируют четыре стрелковых батальона на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа.

Офицерские должности в этих батальонах комплектуются за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Еще раньше РФ начала формировать морской стрелковый полк на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе.

По данным украинской стороны, при формировании подразделений российское военное руководство продолжает применять практику времен Второй мировой войны.

А это свидетельствует о существенных проблемах и просчетах РФ, добавляют в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР