РФ запретила мужчинам выезжать из Крыма и комплектует батальоны преподавателями – ВСУ
Российская Федерация продолжает принимать меры по восполнению потерь и формированию резервных подразделений.
Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на временно оккупированных территориях продолжается так называемая мобилизация.
Так, с 14 сентября больше не действительны документы об отсрочке от мобилизации почти 500 работников Енакиевского металлургического завода.
Кроме того, РФ запретила мужчинам выезжать с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов.
В Борзе, что в Забайкальском крае, формируют четыре стрелковых батальона на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа.
Офицерские должности в этих батальонах комплектуются за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.
Еще раньше РФ начала формировать морской стрелковый полк на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе.
По данным украинской стороны, при формировании подразделений российское военное руководство продолжает применять практику времен Второй мировой войны.
А это свидетельствует о существенных проблемах и просчетах РФ, добавляют в Генштабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР