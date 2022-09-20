РФ заборонила чоловікам виїжджати з Криму й комплектує батальйони викладачами – ЗСУ

Вересень, 20 в 7:19

Російська Федерація продовжує вживати заходів для поповнення втрат та формування резервних підрозділів.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, на тимчасово окупованих територіях триває так звана мобілізація.

Так, із 14 вересня більше не дійсні документи про відстрочку від мобілізації майже 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу.

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Крім того, РФ заборонила чоловікам виїжджати з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів.

У Борзі, що в Забайкальському краї, формують чотири стрілецькі батальйони на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу.

Офіцерські посади в цих батальйонах комплектують за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища.

Ще раніше РФ почала формувати морський стрілецький полк на базі Чорноморського вищого військово-морського училища в тимчасово окупованому Севастополі.

За даними української сторони, під час формування підрозділів російське військове керівництво продовжує застосовувати практику часів Другої світової війни.

А це свідчить про суттєві проблеми й прорахунки РФ, додають у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 209-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР