Сентябрь, 20 в 6:04

Ночью 20 сентября в Харьковской области прогремели взрывы.

О громких звуках очевидцы сообщили ориентировочно через восемь минут после объявления воздушной тревоги в 00:48.

Официальных комментариев от властей города и области по этому поводу пока не поступало.

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