В Харьковской области через несколько минут после сирен прогремели взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Ночью 20 сентября в Харьковской области прогремели взрывы.
О громких звуках очевидцы сообщили ориентировочно через восемь минут после объявления воздушной тревоги в 00:48.
Официальных комментариев от властей города и области по этому поводу пока не поступало.
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