У Харківській області за кілька хвилин після сирен прогриміли вибухи
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Фото: Depositphotos
Уночі 20 вересня в Харківській області пролунали вибухи.
Про гучні звуки очевидці повідомили орієнтовно за вісім хвилин після оголошення повітряної тривоги о 00:48.
Офіційних коментарів від влади міста та області з приводу цього поки не надходило.
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