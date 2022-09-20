У Харківській області за кілька хвилин після сирен прогриміли вибухи

Вересень, 20 в 6:04

Уночі 20 вересня в Харківській області пролунали вибухи.

Про гучні звуки очевидці повідомили орієнтовно за вісім хвилин після оголошення повітряної тривоги о 00:48.

Офіційних коментарів від влади міста та області з приводу цього поки не надходило.

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