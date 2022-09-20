Сентябрь, 20 в 7:42

Президент Владимир Зеленский 20 сентября выступит с обращением в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом он сообщил в видеообращении 19 сентября.

– Завтра будет очень важный день – готовим выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Будут важны сигналы от нашего государства, — отметил президент.

По словам Зеленского, он также примет участие в Саммите по вопросам продовольственной безопасности.

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– Это принципиально важный элемент глобальной безопасности, и Украине есть что сказать, – подчеркнул глава государства.

Прямая трансляция выступления Зеленского в Генассамблее ООН 20 сентября

Кроме того, у Зеленского состоится ряд онлайн-встреч с американскими партнерами и инвесторами. Он заверил, что руководство делает все, чтобы потребности Украины были удовлетворены на всех уровнях – оборона, финансы, экономика, дипломатия.

Напомним, что президент 19 сентября утвердил делегацию по участию в Генассамблее ООН.

Так, главой делегации назначен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его заместителем – постпред Украины при ООН Сергей Кислица.