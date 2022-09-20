Вересень, 20 в 7:42

Президент Володимир Зеленський 20 вересня виступить зі зверненням до Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Про це він повідомив у відеозверненні 19 вересня.

– Завтра буде дуже важливий день – готуємо виступ на Генеральній Асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави, – зазначив президент.

За словами Зеленського, він також візьме участь у Саміті з питань продовольчої безпеки.

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– Це принципово важливий елемент глобальної безпеки, і Україні є що сказати, – наголосив очільник держави.

Пряма трансляція виступу Зеленського у Генасамблеї ООН 20 вересня

Крім того, у Зеленського відбудеться низка онлайн-зустрічей з американськими партнерами та інвесторами. Він запевнив, що керівництво робить усе, щоб потреби України були задоволені на всіх рівнях – оборона, фінанси, економіка, дипломатія.

Нагадаємо, що президент 19 вересня затвердив делегацію для участі у Генасамблеї ООН.

Так, главою делегації призначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, його заступником – постпреда України при ООН Сергія Кислицю.