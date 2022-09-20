Сентябрь, 20 в 6:40

Российские оккупанты накануне не смогли обустроить альтернативную переправу через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого.

Как уточнили 20 сентября в Оперативном командовании Юг, переправа захватчиков не выдержала огневого контроля украинских защитников.

– Пополнила подводный флот оккупантов и баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, – добавили в ОК Юг.

Всего ракетно-артиллерийские подразделения за прошедший день выполнили более 260 огневых задач.

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В частности, Вооруженные силы Украины на Юге ударили по четырем районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах.

Кроме альтернативных переправ – понтонов и барж, – атаковали ВСУ и мосты.

Не стало у оккупантов накануне и склада боеприпасов в Правдино.

По состоянию на 20 сентября украинские военные, согласно подтвержденным данным, уничтожили:

90 российских военных,

три танка,

восемь единиц другой автомобильной бронетехники,

три гаубицы Мста-Б и Мста-С,

четыре самоходные 152-миллиметровые Акации,

две самоходные пушки Гиацинт-С,

6 реактивных систем залпового огня Град,

два беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня Орлан-10 и Орлан-30.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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