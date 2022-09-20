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Факты / Україна

ВСУ разрушили переправу через Днепр и потопили баржу вместе с оккупантами

Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ разрушили переправу через Днепр и потопили баржу вместе с оккупантами
Фото: Pixabay

Российские оккупанты накануне не смогли обустроить альтернативную переправу через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого.

Как уточнили 20 сентября в Оперативном командовании Юг, переправа захватчиков не выдержала огневого контроля украинских защитников.

– Пополнила подводный флот оккупантов и баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, – добавили в ОК Юг.

Всего ракетно-артиллерийские подразделения за прошедший день выполнили более 260 огневых задач.

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В частности, Вооруженные силы Украины на Юге ударили по четырем районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах.

Кроме альтернативных переправ – понтонов и барж, – атаковали ВСУ и мосты.

Не стало у оккупантов накануне и склада боеприпасов в Правдино.

По состоянию на 20 сентября украинские военные, согласно подтвержденным данным, уничтожили:

  • 90 российских военных,
  • три танка,
  • восемь единиц другой автомобильной бронетехники,
  • три гаубицы Мста-Б и Мста-С,
  • четыре самоходные 152-миллиметровые Акации,
  • две самоходные пушки Гиацинт-С,
  • 6 реактивных систем залпового огня Град,
  • два беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня Орлан-10 и Орлан-30.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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