ВСУ разрушили переправу через Днепр и потопили баржу вместе с оккупантами
Российские оккупанты накануне не смогли обустроить альтернативную переправу через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого.
Как уточнили 20 сентября в Оперативном командовании Юг, переправа захватчиков не выдержала огневого контроля украинских защитников.
– Пополнила подводный флот оккупантов и баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, – добавили в ОК Юг.
Всего ракетно-артиллерийские подразделения за прошедший день выполнили более 260 огневых задач.
В частности, Вооруженные силы Украины на Юге ударили по четырем районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах.
Кроме альтернативных переправ – понтонов и барж, – атаковали ВСУ и мосты.
Не стало у оккупантов накануне и склада боеприпасов в Правдино.
По состоянию на 20 сентября украинские военные, согласно подтвержденным данным, уничтожили:
- 90 российских военных,
- три танка,
- восемь единиц другой автомобильной бронетехники,
- три гаубицы Мста-Б и Мста-С,
- четыре самоходные 152-миллиметровые Акации,
- две самоходные пушки Гиацинт-С,
- 6 реактивных систем залпового огня Град,
- два беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня Орлан-10 и Орлан-30.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.