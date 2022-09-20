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Факти / Україна

ЗСУ зруйнували переправу через Дніпро та потопили баржу разом з окупантами

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ зруйнували переправу через Дніпро та потопили баржу разом з окупантами
Фото: Pixabay

Російські окупанти напередодні не змогли облаштувати альтернативну переправу через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького.

Як уточнили 20 вересня в Оперативному командуванні Південь, переправа загарбників не витримала вогневого контролю українських захисників.

– Поповнила підводний флот окупантів і баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, – додали в ОК Південь.

Загалом ракетно-артилерійські підрозділи протягом минулого дня виконали понад 260 вогневих завдань.

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Зокрема, Збройні сили України на Півдні вдарили по чотирьох районах зосередження ворожих резервів живої сили та техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах.

Крім альтернативних переправ – понтонів і барж, – атакували ЗСУ й мости.

Не стало в окупантів напередодні й складу боєприпасів у Правдиному.

Станом на 20 вересня українські військові, за підтвердженими даними, знищили:

  • 90 російських військових,
  • три танки,
  • вісім одиниць іншої автомобільної бронетехніки,
  • три гаубиці Мста-Б й Мста-С,
  • чотири самохідних 152-міліметрових Акації,
  • дві самохідні гармати Гіацинт-С,
  • шість реактивних систем залпового вогню Град,
  • два безпілотних розвідника оперативно-тактичного рівню Орлан-10 та Орлан-30.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 209-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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