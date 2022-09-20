ЗСУ зруйнували переправу через Дніпро та потопили баржу разом з окупантами
Російські окупанти напередодні не змогли облаштувати альтернативну переправу через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького.
Як уточнили 20 вересня в Оперативному командуванні Південь, переправа загарбників не витримала вогневого контролю українських захисників.
– Поповнила підводний флот окупантів і баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, – додали в ОК Південь.
Загалом ракетно-артилерійські підрозділи протягом минулого дня виконали понад 260 вогневих завдань.
Зокрема, Збройні сили України на Півдні вдарили по чотирьох районах зосередження ворожих резервів живої сили та техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах.
Крім альтернативних переправ – понтонів і барж, – атакували ЗСУ й мости.
Не стало в окупантів напередодні й складу боєприпасів у Правдиному.
Станом на 20 вересня українські військові, за підтвердженими даними, знищили:
- 90 російських військових,
- три танки,
- вісім одиниць іншої автомобільної бронетехніки,
- три гаубиці Мста-Б й Мста-С,
- чотири самохідних 152-міліметрових Акації,
- дві самохідні гармати Гіацинт-С,
- шість реактивних систем залпового вогню Град,
- два безпілотних розвідника оперативно-тактичного рівню Орлан-10 та Орлан-30.
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