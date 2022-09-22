Сентябрь, 21 в 23:28

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия провели обмен пленными на основе договоренностей между сторонами.

Как он сообщил в интервью американскому телеканалу CBS, обмен предусматривает возвращение в Украину 200 человек.

По словам Эрдогана, после окончания российско-украинской войны все захваченные Кремлем земли Украины должны быть возвращены.

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— Если в Украине будет установлен мир, конечно, возвращение захваченных земель станет очень важным. Это то, что ожидается. Это то, что нужно. Путин сделал определенные шаги. Мы сделали определенные шаги. Захваченные земли будут возвращены Украине, — добавил Реджеп Эрдоган.

Президент Турции заявил, что после встречи с Владимиром Путиным на саммите в Узбекистане у него сложилось впечатление, будто российский президент “готов покончить” с войной против Украины.

— В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и у нас с ним состоялись очень большие дискуссии. И он на самом деле показывает мне, что готов покончить с этим как можно быстрее. Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас идут дела, достаточно проблематично, — сказал он.

Перед этим появились первые сообщения о возвращении из плена украинских военных, которые защищали Мариуполь. Официального подтверждения или деталей со стороны представителей украинской власти пока не поступало.