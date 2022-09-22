Вересень, 21 в 23:28

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Україна та Росія провели обмін полоненими на засадах домовленостей між сторонами.

Як він повідомив в інтерв’ю американському телеканалу CBS, обмін передбачає повернення в Україну 200 осіб.

За словами Ердогана, після закінчення російсько-української війни всі захоплені Кремлем землі України мають бути повернені.

Зараз дивляться

– Якщо в Україні буде встановлений мир, звичайно, повернення захоплених земель стане дуже важливим. Це те, що очікується. Це те, що потрібно. Путін зробив певні кроки. Ми зробили певні кроки. Захоплені землі будуть повернуті Україні, – додав Реджеп Ердоган.

Президент Туреччини заявив, що після зустрічі з Володимиром Путіним на саміті в Узбекистані у нього склалося враження, ніби російський президент “готовий покінчити” з війною проти України.

– В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і у нас із ним відбулися дуже великі дискусії. І він насправді показує мені, що готовий покінчити з цим якнайшвидше. Це було моє враження, бо те, як зараз йдуть справи, досить проблематично, – сказав він.

Перед цим з’явились перші повідомлення про повернення з полону українських військових, які боронили Маріуполь. Офіційного підтвердження чи деталей з боку представників української влади наразі не надходило.