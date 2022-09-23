Сентябрь, 22 в 23:55

Освобождение из российского плена заместителя командира полка Азов Святослава “Калины” Паламаря стало для его родных настоящей неожиданностью.

Святослав уже успел позвонить жене и маме и сказать, что с ним все хорошо.

— Я даже подумать не могла. Вчера, ко мне все начали звонить и говорят: ты смотришь, что делается?! Освобождают мариупольцев, 215 человек, едут через Чернигов. Я давай все смотреть, переключать каналы. Вы знаете, радость была, но у меня в голове крутилось, что командиров, видимо, будут менять в последнюю очередь. Но хотелось видеть и слышать, дай Бог, они. Звоню сразу к невестке Тоне. Она говорит услышим хорошие новости. Я думаю, слава Богу, значит есть какой-то сдвиг. А тут мне родственники присылают фото Святослава. Ну слезы, эмоция. Ну сначала не верила. Думаю, Боже, неужели это точно, — в разговоре с журналистами Фактов ICTV делится эмоциями Лидия Паламар, мать заместителя командира полка Азов Святослава Калины Паламара.

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Сначала Святослав позвони жене, больше всего хотел поговорить с сыном — шестилетним Лукьяном. Это впервые за 4 месяца он смог услышать такие родные ему голоса.

— Лукьян узнал отца и сказал: “Папочка, мы тебя ждем, мы купили все, только возвращайся”. И спрашивает почему он такой белый, седой, но Тоничка объясняет, что это наверное так свет падает, папа просто измучен. Поздравления нам передавал. Сказал, что очень скучает, что он жив и все будет хорошо, — говорит Лидия Паламар.

Но уже после обеда “Калина” набрал маму. Разговор был коротким и сдержанным. Женщина говорит, ее сын не очень любит показывать эмоций.

— Потом он меня набрал. Говорит: мама, много не могу сказать ничего. Пока мы будем там. Нас кормят, все хорошо. Все хорошо. Я говорю: мы встретимся? — обязательно. Наверное, сначала дадут женщине встретиться, или маме. Но должна какая-то реабилитация быть, должны их немножко поддержать. Смотреть без слез было невозможно. Но он жив, он в безопасности. Это самое главное. Я благодарю президента, все службы, которые были задействованы. Я действительно благодарю всех, потому что они сдержали слово. С меня спал груз и теперь я уже могу заснуть и думать, ребенок мой, слава Богу, жив, — рассказывает Лидия Васильевна.

Это впервые с 20 мая женщина смогла поговорить с сыном. Говорит, самым тяжелым было отсутствие понимания где и что с ее ребенком. Когда Святослав выходил из Азовстали ему удалось набрать маму и сказать лишь, что с ними некоторое время не будет связи. Но никто и подумать не мог, что все затянется так надолго.

— Перед плену, 19-го марта я видела его видеообращение. Ужасное видеообращение. Я поняла, что там очень уж тяжелая ситуация. Видите, они верили, что где-то блокада могла быть, но уже было поздно. И когда начали их 24 на 7 громить, это был такой период тяжелый. Я видела насколько ему было сложно. 20 мая я поняла, что будут выходить командиры. Он мне перезвонил где-то в 10 утра и сказал: “Мама, некоторое время со мной не будет связи. Но не переживай”. Все, и звонок оборвался. Проходит четыре месяца и ни одного звонка. Куда я только не звонила, куда не обращалась, — вспоминает женщина.

Чтобы не быть наедине со своим горем, родные пленных объединялись. Они выходили на митинги, акции. Кричали, чтобы их сыновья и дочери были на свободе. Лидия Васильевна говорит, она каждый день приходила вязать маскировочные сетки. Это помогало хоть на немного забыть, что ее ребенок в плену. Но сейчас она не может сдержать своих эмоций. Думает, чем будет угощать сына, когда тот вернется домой.

— Но сейчас одно единственное, что он жив, что он здоров. Ну здоровье подорвано. Потому что его вид, а если он еще сбреет бороду. Что он весил всегда 90-89 кг, то сейчас — 60. Но кости есть, мясо нарастит. Откормим, отпоим и бульоном, и варениками, и драниками. Что он захочет, мы ему это сделаем, — улыбается Лидия Васильевна.

Женщина вспоминает, в детстве ее Святослав очень любил играть солдатиками. В школе любимым предметом была история. Учился Святослав очень хорошо, имел очень хорошую память.

— Он всегда играл солдатиками. Его любимой игрушкой был солдатик. Чтобы сказать, что он мечтал служить — нет, он колебался. Он хорошо учился, любил читать, очень любил историю. Даже, когда он пошел в Азов, он читал по 3-4 книги — психологические, военные и Черчилля читал. Когда он пошел в армию, он пошел в армию сам, с третьего курса, хотя мог не идти. Он сказал: я иду, я хочу видеть армию, — вспоминает мать.

Когда начался Майдан, Святослав сразу поехал в Киев, говорит Лидия Паламар. Сын не мог стоять в стороне. А потом события на Востоке, Азов. В 2016 году “Калина” женился. Через год родился сын Лукьян.

— Они говорили, что это первая свадьба в Мариуполе в 2016 году в национальной одежде. Он даже военных одел в вышиванки, — рассказывает женщина.

Сейчас Святослав Паламар находится в Турции и мать верит, что уже совсем скоро сможет обнять сына.

Напомним, 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военных. Среди освобожденных — бойцы полка Азов, Нацгвардии, СБУ, морские пехотинцы, а также 10 иностранцев, которые стали на защиту Украины.