Танки говорят громче, чем слова: в Литве призвали давать Украине больше оружия
Украине нужно предоставлять больше оружия. Только осуждение преступлений россиян не положит конец геноциду украинского народа.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, комментируя массовое захоронение людей, найденное в Изюме после освобождения города от российских захватчиков.
— Слова не смогли предотвратить эти массовые могилы. Одно лишь осуждение не положит конец этому геноциду. Танки говорят громче, чем слова. Вооружить Украину сейчас означает именно сейчас, – подчеркнул он.
Words failed to prevent mass graves. Condemnation alone won’t bring this genocide to an end. Tanks speak louder than words. #ArmUkraineNow means now.Сейчас смотрят
— Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 17, 2022
Напомним, 15 сентября главный следователь полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что после освобождения от российских оккупантов в городе Изюм было обнаружено массовое захоронение, содержащее около 440 могил.
Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя эту информацию, также призвал всеми силами помогать Украине остановить убийства мирных жителей и войну.
Он подчеркнул, что массовые могилы и пыточные в Изюме являются очередным доказательством российской жестокости.