Танки говорят громче, чем слова: в Литве призвали давать Украине больше оружия

Сентябрь, 18 в 12:54

Украине нужно предоставлять больше оружия. Только осуждение преступлений россиян не положит конец геноциду украинского народа.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, комментируя массовое захоронение людей, найденное в Изюме после освобождения города от российских захватчиков.

— Слова не смогли предотвратить эти массовые могилы. Одно лишь осуждение не положит конец этому геноциду. Танки говорят громче, чем слова. Вооружить Украину сейчас означает именно сейчас, – подчеркнул он.

Words failed to prevent mass graves. Condemnation alone won’t bring this genocide to an end. Tanks speak louder than words. #ArmUkraineNow means now. Сейчас смотрят — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 17, 2022

Напомним, 15 сентября главный следователь полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что после освобождения от российских оккупантов в городе Изюм было обнаружено массовое захоронение, содержащее около 440 могил.

Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя эту информацию, также призвал всеми силами помогать Украине остановить убийства мирных жителей и войну.

Он подчеркнул, что массовые могилы и пыточные в Изюме являются очередным доказательством российской жестокости.