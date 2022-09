Танки говорят громче, чем слова: в Литве призвали давать Украине больше оружия

Украине нужно предоставлять больше оружия. Только осуждение преступлений россиян не положит конец геноциду украинского народа.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, комментируя массовое захоронение людей, найденное в Изюме после освобождения города от российских захватчиков.

Words failed to prevent mass graves. Condemnation alone won’t bring this genocide to an end. Tanks speak louder than words. #ArmUkraineNow means now.

— Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 17, 2022