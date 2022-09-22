Війна йде не за планом Путіна: Столтенберг закликав посилити підтримку України

Вересень, 22 в 16:37

Повномасштабна війна Росії проти України йде не за планом російського диктатора Володимира Путіна. Про це свідчить указ очільника Кремля про початок часткової мобілізації в РФ.

Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив генсек НАТО Єнс Столтенберг, зазначивши, що рішення президента РФ веде до ескалації.

Він наголосив на тому, що членам Альянсу потрібно активізувати та посилювати підтримку України, оскільки важливо, щоб Путін не переміг у війні.

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Тому Єнс Столтенберг пояснив, що Збройні сили України мають отримувати ще більш досконалу зброю. Адже підтримка союзників та партнерів кожного дня змінює ситуацію на полі бою.

– Ми платимо ціну, яка вимірюється в євро. Україна щодня платить ціну, яка вимірюється втраченими життями. Тому ми просто повинні об’єднано підтримати Україну, – переконаний він.

Також Столтенберг додав, що зараз міжнародні партнери України зосереджені на тому, як забезпечити більше зимового одягу та спорядження для українських сил.

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс заявив, що Україні потрібно надавати більше зброї.

Він пояснив, що саме лише засудження злочинів росіян не покладе кінець геноциду українського народу.