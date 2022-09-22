Вересень, 22 в 0:28

Україна змогла повернути п’ятьох відомих українських офіцерів, які обороняли Маріуполь від російської навали. Крім захисників Азовсталі, вдалося звільнити й українського медика-добровольця Пташку.

Відповідна інформація розповсюджується у ЗМІ.

Факти ICTV зібрали стислі відомості про повернутих українських героїв.

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Денис Прокопенко

Прокопенко (Редіс) відзначений нагородою Герой України, є командиром полку Азов.

Участь в антитерористичній операції на сході України бере з 2014 року.

Під час захисту Маріуполя та оточення комбінату Азовсталь фактично став голосом полку Азов, коли регулярно записував відео про ситуацію на заводі.

Сергій Волинський

Волинський, позивний Волина, є ще одним легендарним захисником із 36 бригади морської піхоти. Отримав державний орден Богдана Хмельницького.

Саме під командуванням Сергія Волинського бригада морпіхів успішно з’єдналась із полком Азов і продовжила спротив проти Росії. Також обороняв комбінат Азовсталь під час російської навали у Маріуполі.

Денис Шлега

Шлега – український військовослужбовець, полковник Національної гвардії України. У 2022 році став кавалером ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Святослав Паламар

Святослав Паламар є капітаном, заступником командира полку Азов Національної гвардії України. На російсько-українській війні – з серпня 2014 року.

Також боронив Маріуполь від російського вторгнення на території заводу Азовсталь.

Євгеній Бова

Бова – український військовослужбовець, Герой України, майор ЗСУ та командир 1 окремого батальйону морської піхоти з 2018 року.

У квітні 2022 року, після того як командир 36 ОБрМП Володимир Баранюк потрапив у полон під час оборони Маріуполя, Євгеній Бова взяв командування бригадою на себе. Після цього віддав наказ на вихід з міста.

Катерина Поліщук

Катерина, відома за позивним Пташка, встигла вразити весь світ проникливим виконанням пісень на Азовсталі.

Українська поетеса та парамедик-доброволець Нацгвардії з медбатальйону Госпітальєри. З 2022 року є почесною громадянкою міста Тернопіль, звідки родом.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що в рамках обміну між Україною та РФ вдалося повернути близько 200 українських захисників.