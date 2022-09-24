Сентябрь, 23 в 22:25

Израиль поставляет оружие на экспорт, при этом не помогает Украине, когда же у официального Пекина спустя 7 месяцев полномасштабной российско-украинской войны до сих пор остается двусмысленная позиция.

По этому поводу упрекнул лидеров иностранных государств президент Владимир Зеленский в интервью Ouest-France.

Он поднял тему поддержки со стороны Израиля и заявил, что израильское общество все равно поддерживает Украину.

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— Я не обвиняю лидеров. Я вижу факты: были разговоры с лидерами Израиля, и это не помогло Украине. Вы можете видеть влияние России на Израиль. Я считаю, что Израиль является независимым государством, — сказал он.

Президент добавил, что с учетом того, что гражданское общество Израиля поддерживает Украину, то почему бы официальному Иерусалиму “не дать нам противовоздушную оборону?”.

Украинский лидер заявил, что “шокирован” отсутствием помощи со стороны Израиля.

— Я шокирован. Я не понимаю. Израиль не дал нам ничего, ничего, ноль. Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию, что Израиль экспортирует свое оружие в другие страны, — говорит президент.

Владимир Зеленский осудил также и “двусмысленную” позицию Китайской Народной Республики.

— До масштабного вторжения между нашими странами (Украиной и Китаем, — Ред.) существовали каналы связи, у нас было много экономического и торгового сотрудничества… На данный момент у нас нет канала связи с Китаем, и это обидно. Я бы хотел, чтобы они помогли Украине, — заявил президент.

Он добавил, что разговор с китайским президентом “сегодня был бы сложным”.