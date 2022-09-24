Вересень, 23 в 22:25

Ізраїль постачає зброю на експорт, при цьому не допомагає Україні, коли ж у офіційного Пекіна через 7 місяців повномасштабної російсько-української війни досі залишається двозначна позиція.

Щодо цього дорікнув лідерам іноземних держав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Ouest-France.

Він підняв тему підтримки з боку Ізраїлю і заявив, що ізраїльське суспільство все одно підтримує Україну.

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– Я не звинувачую лідерів. Я бачу факти: були розмови з лідерами Ізраїлю, і це не допомогло Україні. Ви можете бачити вплив Росії на Ізраїль. Я вважаю, що Ізраїль є незалежною державою, – сказав він.

Президент додав, що враховуючи те, що громадянське суспільство Ізраїля підтримує Україну, то чому б офіційному Єрусалиму “не дати нам протиповітряну оборону?”.

Український лідер заявив, що “шокований” відсутністю допомоги з боку Ізраїлю.

– Я шокований. Я не розумію. Ізраїль не дав нам нічого, нічого, нуль. Я розумію, що вони повинні захищати свою землю, але я отримав інформацію, що Ізраїль експортує свою зброю в інші країни, – каже президент.

Володимир Зеленський засудив також і “двозначну” позицію Китайської Народної Республіки.

– До масштабного вторгнення між нашими країнами (Україною і Китаєм, – Ред.) існували канали зв’язку, у нас було багато економічного і торгового співробітництва… На цей момент у нас немає каналу зв’язку з Китаєм, і це прикро. Я б хотів, щоб вони допомогли Україні, – заявив президент.

Він додав, що розмова з китайським президентом “сьогодні була б складною”.