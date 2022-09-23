Зеленский рассказал, какое оружие стало решающим во время контрнаступления ВСУ

Сентябрь, 23 в 20:41

Западные ракетные системы залпового огня и артиллерия сыграли решающую роль в контрнаступлении Вооруженных сил Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью французскому изданию глава государства рассказал, что украинским защитникам удалось вернуть территории и выгнать оккупантов после получения западного вооружения.

– Решающими были РСЗО, артиллерия и мотивация наших людей. Когда мы получили артиллерию, нам удалось продвинуться. CEASAR (французские самоходные артиллерийские установки. – Ред.) нам очень помогают, — отметил президент.

По словам Зеленского, для Украины важна и бронетехника, которая помогает сохранить жизнь наших воинов и защитников.

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– Для нас очень важны такие технологии, как боевые или разведывательные дроны, бронированная техника для сохранения жизни людей, – подчеркнул президент Украины.

Он заверил, что Украина будет и в дальнейшем обращаться к союзникам, чтобы получить как можно больше вооружения для защиты государства и народа от полномасштабной вооруженной агрессии России.

Источник: Ouest-France