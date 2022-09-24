Мужчинам выдают паспорта РФ и повестки: Гайдай о “референдуме” на Луганщине

Сентябрь, 24 в 15:51

За галочку “за” на псевдореферендуме в Луганской области оккупанты выдают российские паспорта, а мужчинам — еще и повестки.

Об этом в эфире телемарафона на Freeдом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в целом это больше похоже на какой-то соцопрос, правда, под дулами автоматов, потому что если ты не открываешь, угрожают выломать дверь.

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Гайдай говорит, что во время поквартирного обхода для соблюдения тайного голосования оккупанты предлагают прикрыться картонкой.

– Ставишь “против” – тебя записывают в какой-то блокнотик. Ставишь галочку “за” – “Поздравляем!”. Вам еще выдают паспорт. А если вы мужчина, то за паспортом следует еще и повестка. Это какой-то сюр, – подчеркнул он.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что российские захватчики начали раздавать повестки о мобилизации на временно оккупированных территориях.

Такие факты отмечены в Запорожской и Херсонской областях. Повестки оккупанты раздают мужчинам призывного возраста, которые отказались от украинского гражданства и получили паспорта Российской Федерации.