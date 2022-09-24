Чоловікам видають паспорти РФ та повістки: Гайдай про “референдум” на Луганщині

Вересень, 24 в 15:51

За галочку “за” на псевдореферендумі в Луганській області окупанти видають російські паспорти, а чоловікам – ще й повістки.

Про це в ефірі телемарафону на Freeдом повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, загалом це більше схоже на якесь соцопитування, щоправда, під дулами автоматів, бо якщо ти не відчиняєш, погрожують виламати двері.

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Гайдай каже, що під час поквартирного обходу для дотримання таємного голосування окупанти пропонують прикритися картонкою.

– Ставиш “проти” – тебе записують у якийсь блокнотик. Ставиш галочку “за” – “Вітаємо!”. Вам ще видають і паспорт. А якщо ви чоловік, то за паспортом слідує ще й повістка. Це якийсь сюр, – наголосив він.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що російські загарбники почали роздавати повістки про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.

Такі факти зафіксовані в Запорізькій та Херсонській областях. Повістки окупанти роздають чоловікам призовного віку, які відмовились від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації.