Вслед за паспортом РФ: россияне раздают повестки мужчинам в оккупации
Российские захватчики начали раздавать повестки о мобилизации на временно оккупированных территориях.
Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, такие факты зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях.
Повестки оккупационные власти раздают мужчинам призывного возраста, которые отказались от украинского гражданства и получили паспорта Российской Федерации.
Сейчас россияне проводят на временно захваченной территории Украины так называемые референдумы.
Из-за низкой явки на “участки” работники так называемых избирательных комиссий вместе с вооруженными военными РФ собирают подписи местных жителей прямо по местам их проживания.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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