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Факты / Україна

Вслед за паспортом РФ: россияне раздают повестки мужчинам в оккупации

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: УНИАН

Российские захватчики начали раздавать повестки о мобилизации на временно оккупированных территориях.

Согласно информации, которой располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, такие факты зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях.

Повестки оккупационные власти раздают мужчинам призывного возраста, которые отказались от украинского гражданства и получили паспорта Российской Федерации.

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Сейчас россияне проводят на временно захваченной территории Украины так называемые референдумы.

Из-за низкой явки на “участки” работники так называемых избирательных комиссий вместе с вооруженными военными РФ собирают подписи местных жителей прямо по местам их проживания.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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