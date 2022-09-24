Уничтожение иранских дронов и освобождение Яцковки в Донецкой области: что происходит на 213-й день войны (онлайн)
Украинские зенитчики за день сбили в районе Одессы 6 российских дронов иранского производства Shahed-136 и один Mohajer-6.
Украина лишила посла Ирана аккредитации и сократила количество дипломатов в иранском посольстве.
Силы обороны Украины освободили село Яцковка в Донецкой области.
Россия начала проведение псевдореферендумов в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. ЕС в ответ готовит новые санкции против России.
В Изюме завершили эксгумацию с места массового захоронения, всего достали 436 тел.
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