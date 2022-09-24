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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Уничтожение иранских дронов и освобождение Яцковки в Донецкой области: что происходит на 213-й день войны (онлайн)

Уничтожение иранских дронов и освобождение Яцковки в Донецкой области: что происходит на 213-й день войны (онлайн)

Украинские зенитчики за день сбили в районе Одессы 6 российских дронов иранского производства Shahed-136 и один Mohajer-6.

Украина лишила посла Ирана аккредитации и сократила количество дипломатов в иранском посольстве.

Силы обороны Украины освободили село Яцковка в Донецкой области.

Россия начала проведение псевдореферендумов в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. ЕС в ответ готовит новые санкции против России.

В Изюме завершили эксгумацию с места массового захоронения, всего достали 436 тел.

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00:06 - 24 сентября

Telegram начал блокировать каналы российских пропагандистов.

По требованию Apple и Google Telegram заблокировал несколько пророссийских новостных каналов, сообщает Радио свобода.

Среди них канал Азаренка, журналиста RT Придыбайло, ДШРГ Русич и другие. Кто-то лишился пользователей с iOS, кто-то канала полностью.

Также о блокировке “патриотических” каналов заявило Минцифры Беларуси.

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