Уничтожение иранских дронов и освобождение Яцковки в Донецкой области: что происходит на 213-й день войны (онлайн)

Украинские зенитчики за день сбили в районе Одессы 6 российских дронов иранского производства Shahed-136 и один Mohajer-6.

Украина лишила посла Ирана аккредитации и сократила количество дипломатов в иранском посольстве.

Силы обороны Украины освободили село Яцковка в Донецкой области.

Россия начала проведение псевдореферендумов в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. ЕС в ответ готовит новые санкции против России.

В Изюме завершили эксгумацию с места массового захоронения, всего достали 436 тел.