Слідом за паспортом РФ: росіяни роздають повістки чоловікам в окупації

Вересень, 24 в 7:50

Російські загарбники почали роздавати повістки про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, такі факти зафіксовані в Запорізькій та Херсонській областях.

Повістки окупаційна влада роздає чоловікам призовного віку, які відмовились від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації.

Зараз дивляться

Додамо, що зараз росіяни проводять на тимчасово захопленій території України так звані референдуми.

Через низьку явку до “дільниць” працівники так званих виборчих комісій разом із озброєними військовими РФ збирають підписи місцевих жителів просто за місцями їх проживання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.